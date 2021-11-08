В Самарской области бизнесменам окажут максимальную помощь в получении мер поддержки

В правительстве обсудили сложившуюся ситуацию в бизнес среде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник в правительстве Самарской области провели оперативное совещание, на котором обсудили меры поддержки представителям малого бизнеса. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил профильным ведомствам предоставлять ежедневные данные о том, насколько активно предприниматели пользуются положенными мерами.

- Необходимо уделить вопросу поддержки бизнесменов максимально пристальное внимание, проявлять инициативу, использовать проактивный подход в работе с представителями пострадавших отраслей, - отметил Дмитрий Азаров.

Если предприниматель пострадавшей отрасли по каким-либо причинам не оформил заявку на получение мер господдержки, то чиновники обязаны будут выяснить причину. Именно это является важным показателем эффективности работы минэконома, центров «Мой бизнес», всех институтов развития и поддержки предпринимательства. Глава региона поручил также проработать дополнительные меры поддержки предпринимателей помимо уже существующих.

Отметим, на региональном уровне также действуют меры поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса. На портале «Мой бизнес-63» можно получить всю актуальную информацию и разъяснения порядка действий в сложившейся ситуации.