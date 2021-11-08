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Общество8 ноября 2021 18:40

В Самарской области ночью и днем 9 ноября 2021 года ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с

Приволжское УГМС объявило желтый уровень погодной опасности
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Во вторник в Самаре будет порывистый ветер и мокрый снег

Во вторник в Самаре будет порывистый ветер и мокрый снег

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС объявили об усилении юго-западного ветра на территории Самарской области 9 ноября 2021 года. Объявлен желтый уровень погодной опасности.

- Местами ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15-18 м/с, - сообщили синоптики.

Напомним, во вторник 9 ноября 2021 года в Самарской области помимо сильного ветра также ожидается умеренный дождь, а также возможен мокрый снег. Температура воздуха не поднимется выше 8 градусов со знаком плюс.