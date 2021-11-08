Дмитрий Азаров поручил провести комплексный анализ цен на хлеб

В ближайшие дни будет обсуждаться вопрос о росте цен на хлебобулочные изделия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 8 ноября 2021 года, губернатор Самарской области провел совещание, где обсуждались меры по стабилизации цен на хлеб и хлебобулочные изделия в регионе. Дмитрий Азаров поручил минсельхозу провести комплексный анализ потребительских цен на продукты.

По данным правительства Самарской области, за период с октября 2020 по октябрь 2021 увеличение цены на хлеб варьировалось от 9,5 % до 12,6 %. Министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин отметил, что цены выросли во всех регионах Приволжского федерального округа. В среднем по ПФО, рост цен на ржаной хлеб составил 9,7%, а на белый - 6,1%.

- Это примерно соответствует тем трендам, которые сложились в соседних регионах, - сказал Шамин.

Глава региона остался недоволен приведенными цифрами. По его словам, достижением было бы, если бы Самарской области темп роста был в 2-3 раза ниже, чем у соседей.

- Мы должны думать о жителях и добиваться более доступных цен для населения, - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил в ближайшие дни провести совещание по ценам на сельхозпродукцию и пищевые товары. Профильные министерства должны будут подготовить отчеты по мониторингу цен на хлебобулочные изделия, «борщевой набор», овощи, а также цен в крупнейших торговых сетях, работающих на территории региона и оптовых компаниях, а также проанализировать ситуацию по запасам продовольствия.