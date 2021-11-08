Жителя Самарской области обвиняют в коммерческом подкупе в крупном размере

Расследование уголовного дела завершено. Фото: СУ СКР по Самарской области

В Самарской области будут судить жителя Красноглинского района, которого обвиняют в коммерческом подкупе в крупном размере. Следователи завершили расследование уголовного дела.

По версии следствия, в апреле 2021 года обвиняемый предложил начальнику участка вторсырья и оборотной тары одного из предприятий 310 тысяч рублей за организацию и осуществление фиктивного учета обрабатываемого входящего вторсырья и расходных материалов, а также составление фиктивной отчетности о производственной деятельности площадки вторсырья в целях его беспрепятственного хищения. Начальник участка согласился на заведомо незаконные действия.

- В одном из ресторанов обвиняемый передал мужчине деньги, а после его задержали сотрудники ОЭБиПК УМВД России по городу Самаре в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Следствием была собрана достаточная доказательная база, чтобы передать материалы на рассмотрение в суд.