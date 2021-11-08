Жителям поселка Управленческий 9 ноября 2021 года отключат холодную воду

Воду отключат с 9 утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители администрации Красноглинского района сообщили об отключении холодного водоснабжения в поселке Управленческий. Так, воды не будет с 9 утра до 17 часов вечера.

- 9 ноября с 9:00 до 17:00 будет отключено ХВС на улице 8-го Марта, 25, а также в квартале 7 в домах № 13, 14, 15, 17, 18, 27 и 28, - сообщили чиновники.

В это время ООО «Евроботен» будут проводить плановые работы по замене задвижки Д-50.

Напомним, В среду, 10 ноября 2021 года, жители 16 улиц в Самаре останутся без холодной воды. Подачу ресурса отключат на время плановых работ – замены задвижек на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии. Полный список адресов, которые останутся на весь день без воды, по ссылке.