В Самаре полицейские задержали пьяного водителя из Алжира

От медицинского освидетельствования алжирец отказался. Фото: Ночной Патруль Самара

Общественники Ночного Патруля получили сообщение, что на улице Стара-Загора, 222 нетрезвый мужчина хочет сесть за руль. Активисты передали информацию полицейским, после чего на место выехал патрульный автомобиль ДПС.

- Предполагаемую машину стражи порядка заметили уже на дороге недалеко от пересечения с улицей Алма-Атинской. Там и был остановлен автомобиль, - рассказали активисты Ночного Патруля.

За рулем находился иностранец – житель Алжира, а на пассажирском сидении у него сидел также нетрезвый товарищ. Позже спутник алжирца ушел домой. У алжирца не оказалось при себе документов, ему их привезла жена. От освидетельствования горе-водитель отказался.