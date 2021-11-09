Оперштаб в Самаре рассказал, кто стал болеть COVID-19 чаще в нерабочие дни

Коды уже немного помогли, но пока не всем

В Самарской области пока что удалось добиться снижения заболеваемости только среди подростков 15-17 лет. В остальных группах, даже несмотря на нерабочие дни, заболеваемость серьезно выросла. Наиболее высокий рост среди жителей 50-64 лет и 65+. Также стали чаще болеть дети до года. Губернатор Дмитрий Азаров поручил разобраться, что же происходит.

- Нужно по каждому случаю заболевания разобраться, найти причины. Понять, какая ситуация в семье была, привиты или не привиты родители, как и где заболели дети. К следующему штабу прошу вопрос подробно доложить, - уточнил глава региона.

В то же время министр здравоохранения напомнил, что сегодня - в существующих рекомендациях минздрава - прививки беременным женщинам разрешены, их можно делать с 22 недели. Лучше всего же подготовиться к грядущей беременности, чтобы не подвергать опасности ребенка и родителей. Глава региона призвал работодателей также обратить внимание на рекомендации о переводе будущих матерей на удаленку.

Значительный эффект от нерабочих дней показал профессиональный срез заболевших. Стало меньше тех, кто заразился коронавирусом, среди госслужащих, сотрудников офисов и общепита. Но в секторе ЖКХ, торговли, среди учителей и врачей, а также на предприятиях все же не все так хорошо - и здесь намерены продумать дополнительные меры снижения заболеваемости.