В Самаре назвали главную победу нерабочих дней в ноябре 2021 года

Вакцинация, как планируют медики, поможет снизить число тяжелых больных

В оперштабе Самарской области назвали главную победу нерабочих дней в ноябре 2021 года. Благодаря тому, что в больницах стало меньше поступать тяжелых больных, которым сразу и незамедлительно нужна кислородная поддержка, среднесуточный расход кислорода сократился. В выходные Армен Бенян, министр здравоохранения региона, сообщал о снижении расхода на пять тонн.

- Сейчас он вышел на тот уровень, который соответствует максимальному уровню производства кислорода, - сообщили на оперативном штабе.

Эксперты же били тревогу: до нерабочих дней расход кислорода возрос настолько, что создался его дефицит, предприятия не могли производить столько, сколько нужно, и в будущем могла возникнуть ситуация, когда больных придется отключать от кислородной поддержки - если бы количество тяжелых пациентов росло.

К счастью, эту ситуацию удалось переломить. И врачи надеются, что на прежний уровень она уже не вернется. Эксперты замечают, что вакцинированные люди заболевают гораздо реже, и уж точно в единичных случаях оказываются в реанимации.

Еще несколько положительных результатов от нерабочих дней: снижение числа больных с ОРВИ и пневмонией на 25% и 23% соответственно. Свободно сейчас 16,4% коечного фонда.