Жители Самары могут получить до 100 000 рублей при покупке жилья

Акция действует при покупке квартиры в ЖК "Видный-2"

Корпорация «Кошелев» проводит акцию «Выгодный кешбэк», в рамках которой покупатель квартиры может получить назад часть потраченных средств. Приобретая жилплощадь в ЖК «Видный-2», по правилам акции возможно вернуть до 100 000 рублей.

Застройщик сообщает, что таким образом он хочет помочь покупателям справиться с затратами при переезде. Также стоит учитывать, что сумма налогового вычета при этом не изменится. Воспользовавшись акцией, можно получить оба возврата денежных средств — от застройщика и от государства.

Эксперты заявляют, что на данный момент ЖК «Видный-2» является перспективным участком для покупки жилья. Ведь это объект, находящийся на этапе строительства, а значит, и цены на квартиры сейчас ниже. Акция «Выгодный кешбэк» проходит до конца ноября.

Узнать подробности акции можно по телефону (846) 331-30-00.