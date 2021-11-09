В Самарской области отремонтировали участок Безенчук – Александровка – Верхнепечерское

Маршрут дороги открывает виды Волги и исторических памятников

В Самарской области отремонтировали еще одну дорогу. В порядок привели участок Безенчук – Александровка – Верхнепечерское. По нему проходит туристический маршрут. Обновленная трасса позволит людям без затруднения добраться до нужного исторического объекта или наблюдать за открывающимся видом на Волгу.

- На объекте были выполнены все работы, предусмотренные проектом: восстановлены кромки существующего покрытия, устроены дополнительный и нижний слой, а также щебеночное основание. Подрядчик восстановил изношенные слои покрытия, установил 161 дорожный знак, 420 сигнальных столбиков и барьерное ограждение, нанес разметку термопластиком, - сообщили в пресс-службе облправительства.

Работа на участке осуществлялась в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Туристический маршрут ведет в села Екатериновка и Николаевка. На участке дороги восстановили асфальт, укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы.