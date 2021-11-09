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Здоровье9 ноября 2021 10:14

Самоизоляцию COVID-больных в Самарской области хотят отслеживать по геолокации

Такая инициатива прозвучала на заседании оперштаба 8 ноября 2021 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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За нарушение самоизоляции предусмотрен штраф

За нарушение самоизоляции предусмотрен штраф

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области усилят контроль за людьми, которые находятся на самоизоляции. Это те, у кого подтвердился коронавирус, и контактные лица. Таких пациентов планируют отслеживать по геолокации. Информация об этом прозвучала 8 ноября 2021 года на заседании оперштаба.

- Будет проработан вопрос о возможности использования данных геолокации посредством сотовой связи для контроля соблюдения режима изоляции, - сообщили в пресс-службе облправительства.

Напомним, сейчас за соблюдением самоизоляции следят управляющие микрорайонами. Они проводят поквартирный обход. Иногда в этом участвуют и сотрудники полиции. Также амбулаторных больных обзванивают по телефону. Если человека с COVID-19 не удастся застать дома, то в отношении него составляют административный протокол. За нарушение предусмотрен крупный штраф.