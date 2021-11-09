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Происшествия9 ноября 2021 10:28

Заброшенный двухэтажный дом загорелся на ул. Осипенко в Самаре 9 ноября 2021 года

Пожарные работают на месте по повышенному рангу вызова
Анастасия ФИЛАТОВА
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Огонь охватил двухэтажное неэксплуатируемое здание / Фото: samara.dtp.official

Огонь охватил двухэтажное неэксплуатируемое здание / Фото: samara.dtp.official

Утром во вторник, 9 ноября 2021 года, на улице Осипенко, 130 в Самаре произошел пожар. Там загорелось двухэтажное здание.

Очевидцы опубликовали в соцсетях фото с места происшествия. Постройка почти полностью объята пламенем. Клубы черного дыма видны издалека.

- Сообщение на пульт дежурного поступило в 10:13. Загорелось неэксплуатируемое здание. Площадь пожара составляет 100 кв. м. На месте работают 34 человека и 10 единиц техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, угрозы распространения огня нет. Пострадавших тоже нет. Пожарные работают по повышенному рангу вызова - 1-БИС.