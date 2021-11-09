На обводной дороге Самары в ДТП с грузовиком погиб 38-летний водитель легковушки

Сотрудники ДПС не обнаружили у участников алкогольного опьянения

В понедельник, 8 ноября, в Волжском районе произошло смертельное ДТП. На обводной дороге Самары столкнулись ZAZ Chance, НОNDА СRОSSТОUR и грузовик Scania. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной информации, аварию спровоцировал 38-летний водитель автомобиля ZAZ Chance, чей стаж составляет всего около 3 месяцев. Он ехал со стороны поселка Березки в направлении поселка Зелененького. В пути мужчина нарушил правила расположения авто на проезжей части и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania. После этого легковушку отбросило на НОNDА СRОSSТОUR.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля ZAZ Chance. Он скончался до приезда скорой медицинской помощи. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.