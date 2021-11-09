Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 ноября 2021 13:17

Самарский речной порт могут перенести на площадку в Сызрани

Минтрансу поручили проработать этот вопрос
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Возможность переноса речпорта обсуждается уже 10 лет

Возможность переноса речпорта обсуждается уже 10 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Речной порт могут перенести из Самары в Сызрань. Министерству транспорта региона поручили подготовить письменное обоснование проектных и строительных работ по расчистке судового хода к причалам сызранского порта, пишет «Самарское обозрение».

Напомним, речпорт находится на стрелке рек Самары и Волги. Его перенос на другое место обсуждается около 10 лет. Власти перебирали разные варианты. К примеру, рассматривали устье реки Сок в Самаре, но перенос так и не был запущен из-за охраняемой лесной зоны, а также альтернативные площадки за пределами областной столицы. В итоге остановилось на варианте порта в Сызрани.

- Вопрос по размещению и мощности терминалов грузового речного порта находится в стадии проработки с профильными министерствами и ведущими проектными организациями. Возможность финансирования работ будет определена в ходе исполнения областного бюджета на 2022-2024 годы, - сообщил глава Минтранса Самарской области Иван Пивкин.

Сейчас идет подготовка к работам, которые позволят заходить в Сызрань как пассажирским теплоходам, так и грузовым судам.