Самарский речной порт могут перенести на площадку в Сызрани

Возможность переноса речпорта обсуждается уже 10 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Речной порт могут перенести из Самары в Сызрань. Министерству транспорта региона поручили подготовить письменное обоснование проектных и строительных работ по расчистке судового хода к причалам сызранского порта, пишет «Самарское обозрение».

Напомним, речпорт находится на стрелке рек Самары и Волги. Его перенос на другое место обсуждается около 10 лет. Власти перебирали разные варианты. К примеру, рассматривали устье реки Сок в Самаре, но перенос так и не был запущен из-за охраняемой лесной зоны, а также альтернативные площадки за пределами областной столицы. В итоге остановилось на варианте порта в Сызрани.

- Вопрос по размещению и мощности терминалов грузового речного порта находится в стадии проработки с профильными министерствами и ведущими проектными организациями. Возможность финансирования работ будет определена в ходе исполнения областного бюджета на 2022-2024 годы, - сообщил глава Минтранса Самарской области Иван Пивкин.

Сейчас идет подготовка к работам, которые позволят заходить в Сызрань как пассажирским теплоходам, так и грузовым судам.