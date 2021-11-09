В Тольятти потратят более 15 миллионов на новогоднее украшение улиц и скверов

Под новый год на улицах станет красиво Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти потратят 15,4 миллиона рублей на новогоднее украшение улиц и скверов. Соответствующий аукцион мэрия Автограда проводит на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, праздничная атрибутика должна появиться во всех трех районах города. Речь идет о площадках у ДС «Волгарь», парка 50-летия ВАЗа, у театра «Колесо», ДЦ «Русич», нескольких кольцевых развязках (ул. Ворошилова/ул. Свердлова, ул. 70 лет Октября/ул. Автостроителей, ул. 40 лет Победы/ул. Л.Яшина, ул. 40 лет Победы/ул. Дзержинского, ул. Ст.Разина/б-ра Приморский, ул. Ст.Разина/ул. Дзержинского, Южного шоссе/ ул. 40 лет Победы, б-р 50 лет Октября/ул. Лесная, ул. Комсомольская/ул. Мира, ул. Баныкина/ул. Комсомольская, ул. Баныкина/ул. Голосова и др.).

Также украсят сквер им. Жилкина, сквер у Тольяттинской Филармонии, скевер Островского, аллею Славы, Центральную площадь, площадь Свободы, парк КиО Комсомольского района, периметр Центрального парка, ул. Голосова, ул. Матросова, ул. Л.Чайкиной, ул. Коммунистическая, ул. Железнодорожная, ул. Шлюзовая, Майский проезд, ул. 60 лет СССР, Лесопарковое шоссе, Комсомольское шоссе, ул. К.Маркса, площадь Свободы, ул. Жилина, ул. Мира.

На этих площадках установят различные праздничные композиции – искусственные елки, арки, замки, «Свечи», «Зеркала», скамейки, повесят световые консоли. Также на нескольких площадках установят деревянные горки.

Смонтировать все украшения должны до 10 декабря. А уже начиная с 17 января новогоднюю атрибутику с улиц Тольятти начнут демонтировать.