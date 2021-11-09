В Самаре в реанимации скончалась 36-летняя водитель «Рено», которая попала в ДТП с «Киа» на Ново-Садовой

Женщина погибла, а ее 16-летний пассажир сейчас находится в больнице. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские сообщили о смерти одной из пострадавших в страшной аварии, которая произошла на улице Ново-Садовой в ночь на 8 ноября 2021 года. Напомним, около половины первого ночи там столкнулись автомобили «Рено» и «Киа». Пострадали пять человек, к сожалению, 36-летняя автолюбительница на «Рено» скончалась.

По предварительным данным полицейских, женщина не уступила дорогу автомобилю «Киа», который двигался по «главной» на перекрестке неравнозначных дорог. В результате пострадали пять человек – 36-летняя водитель «Рено» и ее 16-летний пассажир, 19-летний водитель «Киа» и две 17-летние девушки, которые ехали с ним. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, где она впоследствии скончалась.

В настоящее время сотрудники ГУ МВД по Самарской области продолжают проводить проверку по факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение.