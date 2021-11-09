Мокрый снег и гололедица ожидаются в Самарской области 10 ноября 2021 года

Арктический воздух принесет в регион резкое похолодание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области ждет резкое изменение погоды. Синоптики прогнозируют снег, а затем похолодание.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на 10 ноября пойдет мокрый снег, температура воздуха упадет до -3°C. Днем существенных осадков не будет, однако местами на дорогах возможна гололедица. Северный ветер разгонится до 7-12 м/с, иногда его порывы будут достигать 15-18 м/с.

- Ночью 11 ноября малооблачно. Без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C. Местами гололедица, - сообщают синоптики.

Днем в четверг на дорогах тоже будет скользко.

Столбик термометра не поднимется выше -5 °C. Скорость юго-западного ветра составит 8-13 м/с.