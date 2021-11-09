В Самарской области стартовал конкурс на получение грантов для предпринимателей

Социальному бизнесу доступна и финансовая поддержка

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о старте регионального конкурса для представителей социально-ориентированного бизнеса. Предприятия малого и среднего бизнеса могут претендовать на грант от 100 до 500 тысяч рублей. Для участия в конкурсе необходимо, чтобы предприятие состояло в реестре социальных, а также прошло обучение в рамках акселерационной программы по своему направлению деятельности.

- Основное условие - софинансирование предпринимателем не менее 50% расходов на реализацию проекта от общего объема запланированных затрат, - отметил Дмитрий Богданов.

Денежные гранты будут выдаваться единовременно в полном объеме. Победители конкурса согут направить средства на аренду и ремонт нежилого помещения, предназначенного для реализации проекта, приобретение или аренду оборудования, выплаты по передаче прав на франшизу, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение сырья, расходных материалов, комплектующих, необходимых для производства продукции и другие цели.

Заявки на участие в региональном конкурсе принимаются до 2 декабря 2021 года. Подробности об условиях, а также о других доступных мерах поддержки, можно узнать в региональном центре «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.