В Самарской области задержали студента из Москвы, перевозившего более 0,5 кг наркотиков

Расследование уголовного дела продолжается

Сотрудники ГИБДД по Ставропольскому району случайно поймали наркодилера. Недалеко от села Валы они остановили машину для проверки документов. За рулем находился 19-летний парень из Москвы.

Молодой человек начал сильно нервничать, но дал досмотреть авто. Заглянув на заднее сиденье, сотрудники ДПС обнаружили рюкзак, в котором лежали 8 пакетов, обернутых красной и зеленой изолентой, с порошкообразным веществом внутри.

- Подозреваемый – ранее несудимый уроженец Новосибирска. Он обучается в столичном вузе и зарегистрирован в Москве. Наркотики приобрел для последующей продажи бесконтактным способом через тайники-закладки в Тольятти, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Экспертиза показала, что в свертках находился N-метилэфедрон весом 597 граммов. В отношении 19-летнего парня возбуждено уголовное дело. Парня заключили под стражу.