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Общество9 ноября 2021 14:08

В Самарской области задержали студента из Москвы, перевозившего более 0,5 кг наркотиков

Молодой человек хотел обогатиться на «закладках»
Алена ПРОВКИНА
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Расследование уголовного дела продолжается

Расследование уголовного дела продолжается

Сотрудники ГИБДД по Ставропольскому району случайно поймали наркодилера. Недалеко от села Валы они остановили машину для проверки документов. За рулем находился 19-летний парень из Москвы.

Молодой человек начал сильно нервничать, но дал досмотреть авто. Заглянув на заднее сиденье, сотрудники ДПС обнаружили рюкзак, в котором лежали 8 пакетов, обернутых красной и зеленой изолентой, с порошкообразным веществом внутри.

- Подозреваемый – ранее несудимый уроженец Новосибирска. Он обучается в столичном вузе и зарегистрирован в Москве. Наркотики приобрел для последующей продажи бесконтактным способом через тайники-закладки в Тольятти, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Экспертиза показала, что в свертках находился N-метилэфедрон весом 597 граммов. В отношении 19-летнего парня возбуждено уголовное дело. Парня заключили под стражу.