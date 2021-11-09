Жители Самары могут создать и подтвердить учетную запись на Госуслугах, а также распечатать QR-код дистанционно

Зарегистрироваться на Госуслугах и распечатать сертификат можно дистанционно, не посещая МФЦ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителей Самарской области появилась возможность создать, подтвердить учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также скачать и распечатать QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом, не выходя из дома.

Как сообщили в региональном правительстве, это необходимо для того, чтобы избежать образования очередей в государственных учреждениях, в том числе МФЦ. Власти убедительно просят горожан воспользоваться дистанционными услугами, чтобы не допускать скопления граждан и несоблюдения социальной дистанции, что создает угрозу распространения коронавируса.

Самарцам также рассказали, как зарегистрироваться на портале Госуслуг, а также создали памятку по распечатке QR-кодов.