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Общество9 ноября 2021 15:26

Жители Самары могут создать и подтвердить учетную запись на Госуслугах, а также распечатать QR-код дистанционно

Для этого не нужно ходить в госструктуры и отстаивать очередь
Валерий СОКОЛОВ
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Зарегистрироваться на Госуслугах и распечатать сертификат можно дистанционно, не посещая МФЦ

Зарегистрироваться на Госуслугах и распечатать сертификат можно дистанционно, не посещая МФЦ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителей Самарской области появилась возможность создать, подтвердить учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также скачать и распечатать QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом, не выходя из дома.

Как сообщили в региональном правительстве, это необходимо для того, чтобы избежать образования очередей в государственных учреждениях, в том числе МФЦ. Власти убедительно просят горожан воспользоваться дистанционными услугами, чтобы не допускать скопления граждан и несоблюдения социальной дистанции, что создает угрозу распространения коронавируса.

Самарцам также рассказали, как зарегистрироваться на портале Госуслуг, а также создали памятку по распечатке QR-кодов.