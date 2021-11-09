Определен режим работы спортшкол и секций Самары до 14 ноября 2021 года

В городе продолжают действовать коронавирусные ограничения / Фото: администрация Тольятти

Стало известно, как будут работать детские спортивные учреждения Самары в первую неделю после локдауна. Городской оперштаб решил, что они продолжат функционировать дистанционно по 14 ноября 2021 года. Это необходимо для минимизации контактов между детьми.

Также в городе решили приостановить проведение спортивных мероприятий среди несовершеннолетних. Еще одно ограничение касается посещения детьми фитнес-центров вместе с родителями.

Отметим, что с 1 по 7 ноября 2021 года в Самаре выявили 4 364 случая заражения коронавирусом. Это на 528 человек больше, чем неделей ранее. Рост заболеваемости фиксируется среди сотрудников промышленных предприятий. А вот офисные работники, банковские и государственные служащие стали болеть реже. Доля работников образования, которые подхватили COVID-19, составляет 8%.