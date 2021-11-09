Инстаграм-аккаунт губернатора Дмитрия Азарова пытались взломать

Работа аккаунта самарского губернатора в соцсети восстановлена Фото: Instagram.com

Инстаграм разблокировал аккаунт губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Профиль главы региона стал вновь доступен во второй половине дня 9 ноября 2021 года.

Причина приостановки действия аккаунта тоже установлена. По данным департамента информационной политики администрации губернатора, его пытались взломать.

- Была попытка взлома azarov.life. В связи с этим система автоматически приостановила действие аккаунта, - отметили в ведомстве.

Представители главы региона обратились в службу поддержки соцсети, после чего работу профиля удалось восстановить. Все посты, которые ранее были размещены на странице, остались на месте.

Напомним, инстаграм-аккаунт Дмитрия Азарова заблокировали вечером 8 ноября 2021 года. В течение нескольких часов доступ к его странице был закрыт.