Многие самарцы во время локдауна предпочли остаться дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый пятый житель Самары во время локдауна стал чаще пользоваться доставкой, однако полностью на дистанционный шопинг перешли лишь 5% горожан. Такие данные опроса опубликовал сервис «Ситимобил».

80% опрошенных горожан заявили, что во время нерабочих дней находились дома, еще 15% провели время локдауна на даче. Причем 39% опрошенных объявили, что рады были нерабочим дням в качестве передышки от трудовых будней.

Жители Самары заявили, что во время локдауна они стали чаще пользоваться доставкой – положительно ответил на вопрос каждый пятый респондент, то есть 20% опрошенных.

А 5% из них полностью перешли на доставку продуктов и других товаров на дом, чтобы сократить количество социальных контактов.

- В период нерабочих дней спрос на доставку онлайн-заказов из кафе, ресторанов и магазинов в целом по стране увеличился на 40%, - рассказали в Ситимобил.