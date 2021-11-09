Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 ноября 2021 17:30

Жителя Самарской области поймали с героином и посадили в тюрьму на семь лет

Также преступник должен заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Суд признал сызранца виновным по двум статьям

Суд признал сызранца виновным по двум статьям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани Самарской области поймали с поличным 53-летнего преступника, у которого была изъята крупная партия героина. В отношении местного жителя было возбуждены два уголовных дела.

Мужчина был задержан в ходе работы сотрудников УФСБ по Самарской области по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Материалы дела были переданы в ОРД МУ МВД России «Сызранское», где полицейские возбудили два уголовных дела по п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ.

Суд признал сызранца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в колонии строгого режима, а также к выплате штрафа в размере 80 тысяч рублей.