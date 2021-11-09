Бетонщик из Тольятти выиграл квартиру за 2 млн рублей и отказался от нее

Тольяттинец стал обладателем крупного приза вслед за своим коллегой / Фото: www.stoloto.ru

В Самарской области стало на одного счастливчика больше. Житель Тольятти Владимир К. выиграл в лотерею квартиру за 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Мужчина работает бетонщиком. В феврале его коллега стал обладателем крупного приза. Владимир вдохновился его историей и тоже решил активно участвовать в лотереях. В итоге удача улыбнулась и ему.

- Выиграть можно в любой момент, главное – верить. В этот раз купил билет, где была дата моего дня рождения. И не прогадал! - поделился тольяттинец.

По словам счастливчика, он сильно удивился, когда увидел результаты розыгрыша. Ему понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. Потом он помчался к своему коллеге – рассказать радостную новость.

Владимир отказался от квартиры. Он забрал приз деньгами. Их тольяттинец планирует потратить на покупку жилья для дочери – то, которое она выберет сама.