Губернатор Самарской области рассказал о положительном эффекте локдауна в регионе

Локдаун положительно сказался на эпидобстановке в регионе

Губернатор Самарской области отчитался перед правительством об итогах введения нерабочих дней в регионе. По словам властей, локдаун положительно сказался на эпидемиологической ситуации.

За время двухнедельных нерабочих дней, введенных в Самарской области с 25 октября по 7 ноября 2021 года, произошло снижение заболеваемости ОРВИ на 25%, снижение заболеваемости пневмонией на 22%.

- Это положительные результаты, притом мы смогли сохранить высокий уровень ПЦР-диагностики и увеличили темпы вакцинации с 34 тысяч до 105 тысяч в неделю, - отметил Дмитрий Азаров на совещании правительства.

Также в Самарской области наблюдается уменьшение количества госпитализированных пациентов на 10%, а значит снизился расход кислорода и увеличилось количество свободных коек в ковидных госпиталях.

Как отметил губернатор, положительная динамика наблюдается и в заболеваемости рабочих по отраслям. Если две недели назад офисные сотрудники и работники сферы услуг заболевали до пиковых значений, то после локдауна эта статистика снизилась практически до среднеобластных значений.