Самарцам придется привыкнуть к предъявлению QR-кодов на входе в различные общественные заведения

Система предъявления QR-кодов останется на неопределенное время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире телеканала «Россия 24» заявил, что жителям региона придется привыкнуть к системе QR-кодов с данными о вакцинации или перенесенным коронавирусом, так как отменять эту меру в ближайшее время не планируется.

- Сейчас это необходимо. Практика введения QR-кодов будет расширяться, а контроль совершенствоваться, - отметил Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, применение данной меры намного лучше, чем введение нерабочих дней или карантинного режима. Кроме того, за последние недели QR-коды показали свою эффективность в улучшении эпидемиологической обстановки в регионе.