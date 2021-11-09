Вакцинированные жители Самарской области получат шанс выиграть квартиру или автомобиль

За прививку можно получить ценный приз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют запустить акцию «Вакцинация – жизнь», которая материально простимулирует жителей региона сделать прививку от коронавируса. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире телеканала «Россия».

В акции смогут принять участие все жители Самарской области, вне зависимости от того, когда была сделана прививка от коронавируса. У вакцинированных появится возможность выиграть ценные призы, в том числе бытовую технику, квартиру или автомобиль.

Инициатором акции стала Общественная палата региона. Власти Самарской области поддержали идею и ближайшее она будет реализована.