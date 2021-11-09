Генерального директора химического предприятия в Тольятти уличили в мошенничестве на 857 миллионов рублей

Ведется следствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти директора крупного промышленного предприятия ООО «ТОМЕТ» подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Мошенник заключал фиктивные договора поручительства между двумя другими предприятиями.

По версии следствия, генеральный директор «ТОМЕТ» заключал фиктивные договора поручительства между ПАО "Тольяттихимбанк" и публичным акционерным обществом Ульяновской области. Согласно соглашениям, «ТОМЕТ» брало на себя обязательства полностью отвечать перед АО «Тольяттихимбанк» за исполнение обязательств указанного публичного акционерного общества, предусмотренных договорами о предоставлении кредита в форме кредитной линии.

- Деньги переводились на счет ульяновского акционерного общества без последующего исполнения им обязательств. Таким образом, подозреваемый создал искусственную кредиторскую задолженность перед АО «Тольяттихимбанк» на сумму более 857 миллионов рублей, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Однако довести задуманное до конца не удалось, так как Арбитражный суд Самарской области отказал «Тольяттихимбанку» во включении в реестр кредиторов по делу о банкротстве «ТОМЕТ». В настоящее время расследование продолжается.