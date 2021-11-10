В Самарской области завершили строительство нового отдела полиции, где разместится музей

Новое современное отделение полиции откроется в декабре 2021 года. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Накануне Дня полиции в поселке Смышляевка Самарской области прошло торжественное мероприятие, посвященное завершению строительства административного здания отделения полиции №47, где помимо рабочих кабинетов разместится музей Волжской полиции.

Трехэтажное здание соответствует всем современным нормам. Здесь размещены просторные рабочие кабинеты, комнаты отдыха и приема пищи, а также оборудованы пандусы и лифты для маломобильных посетителей.

Кроме того, в здании будет размещаться музей Волжской полиции, где будет представлена история службы. Музей станет местом встречи ветеранов ОВД и молодых полицейских. Начальник ГУ МВД по Самарской области Александр Винников отметил, что завершение строительства нового здания отдела полиции станет значимым событием не только для сотрудников территориальных органов внутренних дел, но и для самих жителей поселка.

Ввести объект в эксплуатацию планируется уже в декабре 2021 года.

В завершении мероприятия генерал-лейтенант полиции Александр Винников вручил сотрудникам ОМВД России по Волжскому району ведомственные награды, почетные грамоты, благодарственные письма, а двоим участковым уполномоченным полиции – ключи от новых служебных автомобилей.