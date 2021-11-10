В Самарской области количество госпитализаций снизилось на 10% после ввода локдауна с 25 октября 2021 года

Введение локдауна дало положительный эффект Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Дмитрий Азаров на совещании правительства рассказал об эффективности ввода нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября 2021 года в Самарской области. За последние две недели на 10% снизилось количество госпитализаций, при этом на дому продолжают лечиться порядка 30 тысяч пациентов с коронавирусом.

В настоящее время коечный фонд в ковидных госпиталях Самарской области составляет 8 472 места, за период локдауна доля свободных мест увеличилось на 16,4%. Кроме того, удалось снизить заболеваемость ОРВИ на 25%, а также пневмонией на 22%. Однако глава региона отметил, что эпидемиологическая ситуация остается напряженной.

Стоит отметить, что сейчас на амбулаторном лечении находятся около 30 тысяч самарцев. Ежедневно фиксируется большое количество новых заболевших. На 9 ноября 2021 года выявлено 1783 случая заболевания коронавирусом за сутки, скончались 30 человек.