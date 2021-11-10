В Самаре детский инфекционный госпиталь на 100 мест сдадут на год раньше запланированного срока

Инфекционный госпиталь начали строить на год раньше запланированных сроков

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на оперативном штабе правительства РФ рассказал, какие новые медицинские учреждения появились в регионе в этом году, а какие начнут работать в ближайшее время.

Так, уже в декабре 2022 года в Самаре откроется детский инфекционный корпус на 100 коек на базе детской больницы на улице Шверника. Изначально планировалось ввести объект в эксплуатацию только в 2023 году, однако получилось начать строительство госпиталя на год раньше.

В этом году были построены и введены в эксплуатацию 2 модульных инфекционных корпуса по 70 коек на базе ковидных госпиталей в Самаре и в Тольятти, а также до конца 2021 года 100-коечный инфекционный госпиталь откроется в Сызрани.