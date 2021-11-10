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Общество10 ноября 2021 10:11

В Самаре детский инфекционный госпиталь на 100 мест сдадут на год раньше запланированного срока

Новый корпус детской инфекционной больницы на Шверника сдадут в 2022 году
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Инфекционный госпиталь начали строить на год раньше запланированных сроков

Инфекционный госпиталь начали строить на год раньше запланированных сроков

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на оперативном штабе правительства РФ рассказал, какие новые медицинские учреждения появились в регионе в этом году, а какие начнут работать в ближайшее время.

Так, уже в декабре 2022 года в Самаре откроется детский инфекционный корпус на 100 коек на базе детской больницы на улице Шверника. Изначально планировалось ввести объект в эксплуатацию только в 2023 году, однако получилось начать строительство госпиталя на год раньше.

В этом году были построены и введены в эксплуатацию 2 модульных инфекционных корпуса по 70 коек на базе ковидных госпиталей в Самаре и в Тольятти, а также до конца 2021 года 100-коечный инфекционный госпиталь откроется в Сызрани.