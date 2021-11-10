Дмитрий Азаров пригрозил увольнением руководству городской поликлиники в Сызрани

Оказание первичной помощи в поликлинике вызвало нарекания

Руководству Сызранской городской поликлиники пригрозили кадровыми перестановками. О возможных изменениях в работе медучреждения накануне, 9 ноября, в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, поликлиника вызвала серьезные замечания по оказанию первичной помощи. Они возникли во время визита заместителя министра здравоохранения РФ Олега Гриднева.

- Есть несостыковки в маршрутизации пациентов, разделении потоков. В медучреждении уже началась проверка, по итогам которой, вероятно, будем принимать кадровые решения, - заявил Дмитрий Азаров.

Отметим, что ситуация с коронавирусом в Сызрани остается напряженной. На минувшей неделе там ежедневно фиксировали по 40-50 заболевших за сутки. За последние три дня суточный прирост зараженных достиг 72-74.