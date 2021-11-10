Тольяттинцы вновь смогут привиться от COVID-19 в культурном центре «Автоград»

В культурном центре будут работать специалисты всех поликлиник города / Фото: администрация Тольятти

В Тольятти вновь пройдет единый день вакцинации от коронавируса. Он состоится на базе культурного центра «Автоград». Прививочный пункт там откроют в субботу, 13 ноября 2021 года. Он будет работать с 8:00 до 18:00.

- В учреждение приедут специалисты всех поликлиник города. Привиться от COVID-19 там смогут все жители Тольятти 18 лет и старше. С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС, - рассказали в мэрии Автограда.

Напомним, 3 ноября 2021 года в Тольятти уже проходил единый день вакцинации. Площадка была та же – культурный центр «Автоград». Ее посетили сотни горожан. Поскольку такой прививочный пункт показал свою эффективность, акцию решили повторить.