В Самаре на пересечении Мичурина и Владимирской парень на Volkswagen врезался в столб 9 ноября 2021 года

Полицейские настоятельно просят соблюдать скоростной режим и правила ПДД Фото: СОЦСЕТИ

Жители Самары поделились информацией с места аварии, которая произошла вечером 9 ноября 2021 года на пересечении улиц Мичурина и Владимирской. Как сообщили КП-Самара полицейские, 25-летний водитель на автомобиле Volkswagen не справился с управлением и врезался в дорожный знак.

- ДТП произошло вечером, 9 ноября, напротив дома №46 по улице Мичурина. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на дорожный знак, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

К счастью, в аварии никто не пострадал. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия.