В Самаре в заброшенном здании на улице Осипенко произошел крупный пожар 10 ноября 2021 года

Работы на месте ЧП продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром, 10 ноября 2021 года, в МЧС по ступило сообщение о пожаре в расселенном двухэтажном здании на улице Осипенко, 130 в Самаре. К месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу сложности «1-БИС».

- Установлено, что происходит горение перекрытия между первым и вторым этажом второго подъезда. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, - сообщили КП-Самара в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пожарных, погибших и пострадавших нет. В настоящее время тушение пожара продолжается, на месте работают 36 человек личного состава и 10 единиц спецтехники.