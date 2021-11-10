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Общество10 ноября 2021 11:30

В Куйбышевском районе Самары может появиться новый рынок

Торговые ряды хотят разместить на улице Осетинской
Анастасия ФИЛАТОВА
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Разрешение на обустройство рынка попросила компания "Рубин"

Разрешение на обустройство рынка попросила компания "Рубин"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре может появиться еще один рынок. Его хотят разместить в КСП «Волгарь» в Куйбышевском районе. Об этом говорится в проекте постановления на сайте городской администрации.

Ранее в департамент градостроительства обратились представители ООО «Рубин». Они попросили выдать разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 3 372 квадратных метров.

Судя по кадастровой карте, площадка расположена в районе пересечения улиц Осетинской и Академика Тихомирова. Вид разрешенного использования – коммунальное обслуживание.

Добавим, что основной вид деятельности компании «Рубин» – аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью, а также оптовая и розничная торговля.