В Куйбышевском районе Самары может появиться новый рынок

Разрешение на обустройство рынка попросила компания "Рубин" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре может появиться еще один рынок. Его хотят разместить в КСП «Волгарь» в Куйбышевском районе. Об этом говорится в проекте постановления на сайте городской администрации.

Ранее в департамент градостроительства обратились представители ООО «Рубин». Они попросили выдать разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 3 372 квадратных метров.

Судя по кадастровой карте, площадка расположена в районе пересечения улиц Осетинской и Академика Тихомирова. Вид разрешенного использования – коммунальное обслуживание.

Добавим, что основной вид деятельности компании «Рубин» – аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью, а также оптовая и розничная торговля.