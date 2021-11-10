В Самаре рассказали, как нужно лечиться от ВИЧ

Тестирование можно пройти бесплатно

Сотрудники областного СПИД-центра рассказали про лечение ВИЧ. Специалисты считают, что истребить вирус навсегда пока нельзя, но и опускать руки не нужно.

- У людей, у которых вирусная нагрузка не определяется в течение многих лет, в организме сохраняется небольшое количество ВИЧ. Часто вирус присутствует в так называемых спящих, неактивных клетках, которые выступают в качестве «резервуаров» ВИЧ, - отмечают в центре.

Как говорят медики, иногда вирус не определяется в крови много месяцев, но размножение его еще продолжается в других тканях организма. Размножению ВИЧ в активных клетках может препятствовать антиретровирусная терапия.

- Но и клетка, содержащая ВИЧ, в любой момент может проснуться. В этом случае попытки размножения вируса немедленно блокируются приемом лекарств, - добавляют врачи. - Если же прекратить прием антиретровирусной терапии, то размножению ВИЧ в активированных клетках ничего не будет препятствовать.

В настоящее время лечиться людям приходится пожизненно. Антиретровирусная терапия подавляет вирус в организме, и он больше не приносит вреда.

Тем не менее, эксперты настоятельно рекомендуют бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ. Сделать это можно во всех отделениях СПИД-центра в Самарской области: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 178, г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а, г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25, г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15, г. Сызрань, ул. Советская, д. 17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.