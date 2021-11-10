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Общество10 ноября 2021 11:53

Новую многоэтажку хотят построить за бизнес-центром «Партизан» в Самаре

Проект предусматривает всего 0,5 парковочного места на квартиру
Анастасия ФИЛАТОВА
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Возможность строительства высотки обсудят на публичных слушаниях

Возможность строительства высотки обсудят на публичных слушаниях

Фото: pixabay.com

В Железнодорожном районе Самары хотят построить новую высотку. Многоэтажный жилой дом могут разместить на улице Партизанской за бизнес-центром «Партизан». Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии областной столицы.

Заявитель – индивидуальный предприниматель Наталья Ратцева. Она обратилась в департамент градостроительства Самары с просьбой выдать разрешение на отклонение от предельных параметров строительства. Высотку планируется возвести на участке площадью 3 460 квадратных метров. Максимальный процент застройки – 77%. При этом на одну квартиру предусмотрено только 0,5 парковочного места.

Проект вынесли на публичные слушания. Собрание участников намечено на 15 ноября 2021 года.