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Здоровье10 ноября 2021 12:29

10 ноября 2021 года в Самарской области подтверждено 1785 новых случаев заболевания коронавирусом

Опубликована обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 10 ноября 2021 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Эпидобстановка остается напряженной

Эпидобстановка остается напряженной

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают фиксировать небывалое количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. По данным на 10 ноября 2021 года, за сутки в регионе ковид подтвердился у 1785 человек.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирус подтвердился у 149 668 местных жителей. На сегодняшний день 111 061 заболевших успешно справились с опасным заболеванием.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 30 человек. Общее количество смертей возросло до 4 893.