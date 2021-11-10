10 ноября 2021 года в Самарской области подтверждено 1785 новых случаев заболевания коронавирусом

Эпидобстановка остается напряженной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают фиксировать небывалое количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. По данным на 10 ноября 2021 года, за сутки в регионе ковид подтвердился у 1785 человек.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирус подтвердился у 149 668 местных жителей. На сегодняшний день 111 061 заболевших успешно справились с опасным заболеванием.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 30 человек. Общее количество смертей возросло до 4 893.