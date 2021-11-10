Экспортеры Самарской области могут подать заявку на компенсацию транспортных расходов

Это одна из самых востребованных мер поддержки, которая показывает высокую эффективность

Минпромторг России и Российский экспортный центр объявили о приеме заявок от экспортеров на компенсацию транспортных расходов с 9 ноября 2021 года. Самарские экспортеры получат возможность компенсировать расходы на транспортировку промышленной продукции на 80%.

- Госпрограмма «Транспортировка промышленных товаров» актуальна для Самарской области, где местные производители поставляют свою продукцию в 122 страны по всему миру. Для экспортеров затраты на логистику являются значительными, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Программа позволит предпринимателям Самарской области снизить цену на свой товар, тем самым повысить его конкурентоспособность. Компенсацией смогут воспользоваться производители промышленной продукции гражданского назначения. Подать заявку можно до 9 декабря 2021 года на сайте «Мой экспорт».