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Общество10 ноября 2021 12:57

Прокуратура потребовала обезопасить движение в переулке Футболистов в Самаре

Ведомство направило претензию в департамент городского хозяйства и экологии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дорогу необходимо привести в порядок от Перекопской до Аэродромной

Дорогу необходимо привести в порядок от Перекопской до Аэродромной

Фото: Google Карты

В Самаре прокуратура потребовала привести в порядок дорогу в переулке Футболистов. При проверке надзорное ведомство выявило там нарушения.

Так, в переулке Футболистов на участке от улицы Перекопской до улицы Аэродромной долгое время не проводили работы по обустройству дороги. Кроме того, там нет тротуаров, что затрудняет передвижение пешеходов, и необходимых знаков. В прокуратуре отмечают, что данные нарушения создают угрозу безопасности дорожного движения.

Надзорное ведомство направило представление в адрес главы департамента городского хозяйства и экологии Самары. Оно потребовало устранить все недочеты. Пока документ находится на рассмотрении.