Прокуратура потребовала обезопасить движение в переулке Футболистов в Самаре

Дорогу необходимо привести в порядок от Перекопской до Аэродромной Фото: Google Карты

В Самаре прокуратура потребовала привести в порядок дорогу в переулке Футболистов. При проверке надзорное ведомство выявило там нарушения.

Так, в переулке Футболистов на участке от улицы Перекопской до улицы Аэродромной долгое время не проводили работы по обустройству дороги. Кроме того, там нет тротуаров, что затрудняет передвижение пешеходов, и необходимых знаков. В прокуратуре отмечают, что данные нарушения создают угрозу безопасности дорожного движения.

Надзорное ведомство направило представление в адрес главы департамента городского хозяйства и экологии Самары. Оно потребовало устранить все недочеты. Пока документ находится на рассмотрении.