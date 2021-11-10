Губернатор призвал самарцев принять участие в переписи населения

Глава региона оценил удобство и простоту заполнения переписного листа онлайн

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду, 10 ноября, принял участие во Всероссийской переписи населения. На вопросы переписного листа он ответил онлайн – на портале «Госуслуги».

- Интерфейс достаточно удобный и понятный. Сама процедура проста и непродолжительна. При этом при заполнении анкеты можно прерваться и вернуться к этому позже. Вся информация сохраняется, - отметил глава региона.

Напомним, перепись населения стартовала 15 октября 2021 года. За это время в ней приняли участие свыше 2,5 млн жителей Самарской области – это 80% населения региона. Большинство людей опросили переписчики, четверть заполнили анкету онлайн. Губернатор призвал самарцев, которые еще не поучаствовали в статистическом мероприятии, последовать его примеру.

- Это важно для нашего региона, для определения стратегических целей развития, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что данные, полученные при переписи населения, в дальнейшем будут использовать при формировании государственных и муниципальных программ, а также при работе по улучшению и развитию ЖКХ, инженерной и транспортной инфраструктуры, соцсферы.