Более 100 гектаров леса высадили в Тольятти в 2021 году

Ближайшая акция по лесовосстановлению планируется весной следующего года

В 2021 году показатели высадки молодых деревьев в Тольятти превысили 100 гектаров. Лесовосстановительная акция проходит в весенний и осенний сезон, она стартовала еще в 2011 году. В общей сложности за 10 лет площадь посадок молодого леса в Тольятти превысила 1300 га.

- Сотрудники МБУ «Зеленстрой» в этом году высадили 97,1 га молодого леса. Около 82 га составили работы по дополнению лесных культур. Молодые деревца были высажены на участках, где ранее уже проходили масштабные лесопосадки, - рассказал руководитель МКУ «Тольяттинское лесничество» Анатолий Подгорнов.

Большая часть работ выполнена на средства областного бюджета в рамках госпрограммы по защите и воспроизводству городских лесов. Весной 2022 года в Тольятти планируют продолжить высадку деревьев. Для этих целей готовят территорию в 50 га.