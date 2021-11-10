В страшном ДТП на Ново-Садовой в Самаре 8 ноября 2021 года погибла многодетная мать

10 ноября 2021 года Марию похоронили Фото: СОЦСЕТИ

В ночь на 8 ноября 2021 года в Самаре на пересечении Ново-Садовой и улицы Потапова произошла страшная авария, которая унесла жизнь 36-летней самарчанки. Близкие погибшей женщины рассказали, какой она была при жизни.

36-летняя Мария находилась за рулем автомобиля «Рено». По данным полицейских, автолюбительница не уступила дорогу автомобилю «Киа», который пересекал неравнозначный перекресток по «главной». В результате столкновения пять человек получили травмы, Мария скончалась позже в реанимации.

Как стало известно, в машине погибшей также находился 16-летний подросток. Молодой человек получил травму головы и был доставлен в больницу, откуда впоследствии его перевели на амбулаторное лечение. Трое из автомобиля «Киа» - две 17-летние девушки и 19-летний водитель получили телесные повреждения и после осмотра врачами скорой помощи были отпущены домой.

У погибшей автолюбительницы остались четверо детей. В одной из групп по автомобильной тематике в социальных сетях появилось сообщение о сборе средств семье Марии. Близкие рассказали, что женщина всегда активно принимала участие во всех начинаниях автоклуба, а также всегда была готова прийти на помощь своим друзьям.

С Марией простились 10 ноября 2021 года. Родным и близким тяжело поверить, что такой активной и жизнерадостной женщины больше нет в живых. Как сообщили родственники Марии, сейчас для многодетной семьи настали тяжелые времена, поэтому был объявлен сбор материальной помощи.

Редакция «КП-Самара» выражает глубокие соболезнования родным и близким Марии.