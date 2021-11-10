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Общество10 ноября 2021 14:33

Координатор "Безопасных дорог" в Самаре рассказал об отмене техосмотра

Законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра единогласно приняли в госдуме
Геннадий ВЕТРОВ
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Автомобилистов хотят избавить от лишних проблем

Автомобилистов хотят избавить от лишних проблем

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Госдуме РФ единогласно приняли в первом чтении законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра. Политики считают, что он значительно упростит жизнь людей, избавив их от бюрократии и лишних расходов.

Как рассказал секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак, автовладельцы вынуждены проходить множество зачастую бессмысленных процедур и тратить на это значительную часть времени. Теперь техосмотр планируют сделать лишь перед постановкой подержанной машины на учет. Причем только в том случае, если она старше четырех лет.

Изменения не касаются коммерческих и пассажирских перевозок, такси и грузовых машин. Там важно регулярно проверять автомобили.

- Каждый автолюбитель обязательно проверяет свою машину в сервисе. Причина проста - ему небезразлична собственная безопасность. Отмена техосмотра - разумное решение, - считает координатор проекта партии "Безопасные дороги" в Самарской области Алексей Степанов.

По его словам, в последние годы техосмотр стал формальностью и ненужной "обязаловкой". Сейчас ситуация должна измениться.