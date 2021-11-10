Самарский губернатор в ноябрьские праздники обогнал по популярности в телеграме Рамзана Кадырова

За минувшую неделю Дмитрия Азарова упоминали в телеграме более 3 тысяч раз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова стали чаще упоминать в телеграм-каналах. Его популярность резко возросла в период с 3 по 9 ноября 2021 года. Об этом можно судить из рейтинга, подготовленного фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». За основу были взяты данные «Медиологии».

Так, самарский губернатор занял вторую строчку списка. Он поднялся туда с 42 позиции. За прошедшие несколько дней Дмитрия Азарова упоминали в телеграме 3 254 раза. На первом месте рейтинга оказался мэр Москвы Сергей Собянин. Его результат – 14 861.

Отметим, что в пятерку самых упоминаемых в телеграме губернаторов также вошли глава Омской области Александр Бурков, руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Дмитрий Азаров довольно сильно оторвался от них. Разница в количестве упоминаний составила около 400-1000.