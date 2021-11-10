Экс-глава СОФЖИ вновь просит отсрочки

По версии следствия Реналь Мязитов (на фото слева) вместе с бизнесменом Евгением Вагнером провернули многомиллионные аферы Фото: Александра БУДАЕВА

10 ноября Самарский областной суд вернул на новое рассмотрение материалы дела о сроках оплаты штрафа по уголовному делу Реналя Мязитова. В прошлом году его приговорили к 6 годам лишения свободы и штрафу 200 тысяч рублей за предполагаемые махинации, которые он провернул в то время, как возглавлял Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ).

Мязитов вину свою не признавал и на суде пытался доказать, что все его действия были согласованы с членами правления фонда, но тщетно.

С учетом времени, проведенного в СИЗО во время следствия и судов, в этом году Реналь Мязитов получил право на условно-досрочное освобождение. Но суд ему в этом отказал, и одним из аргументов было то, что штраф в доход государства до сих пор не выплачен.

Семья Мязитова пыталась ранее получить отсрочку ссылаясь на тяжелое материальное положение, но районный суд ей отказал.

10 ноября Самарский областной суд отменил постановление об отказе в отсрочке и предложил районным судьям подумать над этим вновь.

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