В Самаре злостным неплательщикам за воду вручат оранжевую квитанцию

Должникам, получившим подобное уведомление, следует погасить задолженность в срочном порядке

В сентябре 2021 года компания «РКС-Самара» начала программу по стимулированию должников к оплате услуг водоснабжения. Сначала она отправляла досудебные уведомления на желтой бумаге. В ноябре уже комплектуются дела для выдачи судебных приказов тем, кто до сих пор не произвел оплату.

- Параллельно более 45 тысяч должников получили уведомления на оранжевой бумаге о тампонировании, - сообщают ресурсники.

Эти люди рискуют остаться без канализации в новогодние праздники. Тем, кому пришли «письма счастья», нужно срочно погасить долги за водоснабжение и водоотведение.