В Самаре учащимся могут компенсировать деньги по безлимитным проездным за октябрь 2021 года

Из-за дистанционки школьникам и студентам некуда стало ездить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре рассмотрят вопрос о компенсации денег по безлимитной транспортной карте за октябрь 2021 года. Речь идет о проездных, которыми пользуются школьники и студенты. Об этом в твиттере сообщили представители департамента транспорта.

Вопрос о компенсации денежных средств ранее поднял один из жителей Самары. Он напомнил, что в прошлом месяце учащихся перевели на дистанционку. В итоге деньги на транспортные карты они положили, а никуда ездить не смогли.

Данный вопрос должны были рассмотреть на заседании оперштаба 9 ноября. Однако до сих пор решение не принято. По данным департамента транспорта, все еще в процессе обсуждения.