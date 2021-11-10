Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 ноября 2021 15:10

В Самаре учащимся могут компенсировать деньги по безлимитным проездным за октябрь 2021 года

Департамент транспорта рассматривает этот вопрос
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из-за дистанционки школьникам и студентам некуда стало ездить

Из-за дистанционки школьникам и студентам некуда стало ездить

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре рассмотрят вопрос о компенсации денег по безлимитной транспортной карте за октябрь 2021 года. Речь идет о проездных, которыми пользуются школьники и студенты. Об этом в твиттере сообщили представители департамента транспорта.

Вопрос о компенсации денежных средств ранее поднял один из жителей Самары. Он напомнил, что в прошлом месяце учащихся перевели на дистанционку. В итоге деньги на транспортные карты они положили, а никуда ездить не смогли.

Данный вопрос должны были рассмотреть на заседании оперштаба 9 ноября. Однако до сих пор решение не принято. По данным департамента транспорта, все еще в процессе обсуждения.